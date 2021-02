TVP chce wybudować... MUZEUM TELEWIZYJNO-FILMOWE. Wybierzecie się?

Okazuje się, że aktualnie władze Telewizji Polskiej szykują do realizacji całkiem nowego projektu. Stacja planuje bowiem budowę własnego muzeum telewizyjno-filmowego. Inwestycja ma mieścić się na terenie warszawskiej siedziby Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17. W miejscu, gdzie planowana jest budowa, obecnie znajduje się parking.

Zgodnie z opublikowanym przez TVP ogłoszeniem o zamówieniu publicznym muzeum ma mieć dwie kondygnacje. W jego wnętrzu muszą natomiast znaleźć się "estetyczne ramy" do montażu "ozdobnych paneli z plakatami/banerami", jak również "elementy ozdobnej perforowanej blachy".

Póki co, Telewizja Polska nie określiła jeszcze, ile jest w stanie zapłacić za budowę własnego muzeum. Poszukiwania firmy odpowiedzialnej za budowę muzeum będą natomiast trwały do 29 marca. Muzeum telewizyjno-filmowe to już kolejna w ostatnim czasie duża inwestycja TVP. W połowie stycznia ogłoszono, że przy Woronicza powstanie także nowa hala zdjęciowa za prawie 150 mln zł.