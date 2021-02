Powstała PARODIA spotu TVP Kobieta: "To wstęp do pornosa czy reklama żelków?"

Zaczyna się jak w bajce dla dzieci: lektor, zapraszając do obejrzenia zwiastunu, zastanawia się, czy spot to "wstęp do pornosa czy reklama żelków?". Pojawia się też aluzja do Strajku Kobiet, gdy głos z offu parodiuje rozmowę telefoniczną i z rozczarowaniem mówi, że bohaterka "nie dołączy do dziewczyn na proteście".