"Fakty" TVN prezentują, jak TVP realizuje swoją "misję"

Megiii 1 godz. temu

TVN ma niestety racje - telewizja TVP robi się telewizją rządową, która niestety osobom starszym na wsiach pierze mózgi. Przekazuje osobom którymi jest łatwiej sterować to co im jest wygodniej, pokazując jak to PIS i spółka Rydzyka jest super. Stop ogłupianiu ludzi!