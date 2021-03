TVP zerwała umowę z Arturem Orzechem!

Max 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Bez wzgledu na to czy go lubilismy czy nie niedyspozycja fizyczna nie moze byc powodem zwolnienia z pracy. Jestesmy tylko ludzmi, kazdy moze nagle poczuc sie zle, miec wypadek, zarazic korona wirusem, itp.....Pracodawca nie moze miec do nas pretensji o nie poinformowanie o chwilowej niedyspozycji w momencie gdy walczymy o swoje zdrowie czy zycie..... zycze temu kto go zwolnil zeby mu nikt nie podal reki w momencie kiedy bedzie tego najbardziej potrzebowal....