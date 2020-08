TYLKO NA PUDELKU: Aleksandra Żebrowska URODZIŁA!

Aleksandra Żebrowska w ostatnim czasie zdecydowanie częściej gościła na łamach prasy plotkarskiej. Kilka miesięcy temu żona Michała Żebrowskiego ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka, co wzbudziło spore zainteresowanie. Celebrytka chętnie wykorzystała zdobytą w ten sposób uwagę i regularnie podgrzewała atmosferę wokół narodzin trzeciej pociechy.





Od czasu pojawienia się w mediach informacji, że Aleksandra Żebrowska jest w ciąży, na jej Instagramie regularnie pojawiały się kolejne "żartobliwe" wpisy i zdjęcia nawiązujące do błogosławionego stanu. Choć celebrytka wyraźnie starała się podejść do sprawy z dystansem, to jej poczucie humoru nie wszystkim przypadło do gustu, o czym informowali ją sami obserwujący.





Żona Michała Żebrowskiego nie przejmowała się jednak krytyką ze strony internautów i wciąż informowała fanów na bieżąco o tym, jak upływa jej ten wyjątkowy czas. Ola nie ukrywała jednak, że błogosławiony stan ma też swoje minusy, o czym także wspominała w swoich wpisach. Na szczęście w trudniejszych momentach mogła liczyć nie tylko na Michała, lecz również na znane koleżanki, które z lubością komentowały jej posty.





Nadszedł jednak moment, na który Ola i Michał czekali z utęsknieniem. Jak udało nam się dowiedzieć, Aleksandra Żebrowska urodziła synka! Trzecia pociecha celebrytki i Michała Żebrowskiego dołączyła tym samym do starszych braci: Henryka i Franciszka.