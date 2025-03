TYLKO NA PUDELKU: Allan Krupa ROZSTAŁ SIĘ z ukochaną!

On żadne cudo taki cukierkowy typ urody podobny do taty ale i mamy coś ma. Dobrze że zostali przyjaciółmi.sa jeszcze za młodzi na poważne deklaracje może z biegiem dojrzeją i podejmą decyzję czy chcą być razem. Pani Edyta to dobra troskliwą mama zatem czemu obcy jej człowiek bierze pod swój dach młodzieńca gdy ten ma matkę . Ale skoro Alan tego chciał to ma prawo bo.pelnoletni. Szkoda bo matki serce zapewno.bolalo. Mloda ona młody on życie dopiero.przed nimi. Fascynacja pierwsza minęła to w tym wieku normalne .Jeszcze oboje będą mieć paru partnerów aż każde z nich trafi na swoją połówkę. Ale życzę im jak.najlepiej bo pierwsza miłość jest zawsze mile wspominana .