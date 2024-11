TYLKO NA PUDELKU: Iwona Pavlović OSTRO o tańcu Majki Jeżowskiej: "Nie miało znamion paso doble. NIE PODOBAŁO mi się"

Majka powinna wczoraj odpaść. Mam do niej sentyment z dzieciństwa i nadal uważam, że to pozytywna babka. Jeszcze zanim program się rozpoczął, było pełno negatywnych komentarzy na temat jej udziału w związku z wiekiem, również na tym portalu, co było wybitnie chamskie. Udowodniła, że ma kondycję i, czy to przez dekady występów, czy po prostu to są takie roczniki nie do zdarcia, że jak żyją, to się karnie stawią na scenie. To jest godne podziwu i profesjonalne. Ale już wszystko, co mogła osiągnąć w tym programie, osiągnęła. Teraz odstaje poziomem tańca od pozostałych par. Takie jest moje zdanie.