TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz surowo o sukni Kai Trump: "Nie ma tu pomysłu, lekkości, nonszalancji należnej nastolatce"

Inauguracja Donalda Trumpa wciąż jest w mediach tematem numer jeden. Tabloidy poza samym faktem, że kontrowersyjny biznesmen wraca do Białego Domu, żywo interesują się jego bliskimi, którzy licznie uczestniczyli w poniedziałkowym zaprzysiężeniu. Najwięcej emocji zdecydowanie wzbudza to, co podczas uroczystości miała na sobie żeńska część klanu.