TYLKO NA PUDELKU: Julia "Sara" Jaroszewska komentuje dramatyczny nokaut na gali PunchDown: "Nie sądziłam, że od PLASKACZA MOŻNA ZEMDLEĆ"

O stanie zdrowia walczącego o życie Walusia na bieżąco informuje jego przyjaciel Bonus BGC. To właśnie on poinformował martwiących się fatalnym nokautem fanów o niepokojących prognozach lekarzy. Uwagę wielu przykuła informacja o długim oczekiwaniu na przyjazd karetki, która powinna znajdować się na każdej imprezie masowej.

Powiem szczerze - jest mi bardzo przykro. Osobiście mnie to dotknęło, jako uczestniczka się po prostu wystraszyłam. Nie sądziłam, że może dojść do takiej sytuacji. Jestem w szoku. Pomodliłam się za Artura, wierzę całym sercem, że z tego wyjdzie. (...) Moje spostrzeżenia z gali, na której walczyłam, są takie, że ja nie mam nic tym ludziom do zarzucenia. Była karetka przed wejściem, w której sama miałam test na covid. Były maseczki, wszyscy goście musieli robić test na covid, wypełniać ankietę. Tam wszyscy byli bezpieczni. Teraz byłam gościem, nie uczestnikiem. Pojechałam tam też do pracy, bo robiłam tam wywiady. Też udzielałam wywiadów. No i dobrze się bawiłam, jak to gość - opisywała.