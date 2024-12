TYLKO NA PUDELKU: Maciej Pela ustalił z Kaczorowską świąteczny grafik opieki nad córkami: "Zabieram dziewczynki do dziadków"

A czy jak ktoś o kimś źle mówi to taki wielki krzywdziciel jest? Przecież jak się z kogoś nawet śmiejemy to nawet możemy go bardziej lubić niż kogoś kto jest mniej zabawny. Myśleć każdy ma prawo co chce a że źle wybrał powiernika i zwierzył się ze swoich myśli komuś kto ma za długi ozor to czyja to wina?