TYLKO NA PUDELKU: Policja ujawnia, co dalej ze sprawą pobicia Marcina Hakiela. Napastnikowi grozi nawet 5 LAT WIĘZIENIA

Marcin Hakiel i Dominika Serowska pojawili się w sobotę na planie nowego programu "Mówię wam", w którym opowiedzieli o oczekiwaniu na narodziny pierwszego wspólnego dziecka. Zaraz po zakończeniu zdjęć doszło do ataku na tancerza; nieznany mężczyzna uderzył go w twarz i próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany dzięki szybkiej interwencji ochrony i doprowadzony na komendę.

Miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację pod studiem "Dzień dobry TVN". Przypadkowy przechodzień stwierdził, że mnie uderzy. Złożyłem wyjaśnienia na komisariacie i pojechaliśmy z Dominiką na lody. Czuję się ok, dziękuję - powiedział Hakiel "Super Expressowi".

To nie do końca było na moich oczach, Marcin był wtedy w drodze do samochodu, odnieść nasze rzeczy i wrócił po mnie po całym incydencie, więc dowiedziałam się po fakcie. Jest mi bardzo przykro z powodu takiej sytuacji, bo po miłym wywiadzie i spędzonym czasie, spotkała nas taka nieprzyjemność. Trzeba uważać na siebie nawet w biały dzień, ale panowie ochroniarze stanęli na wysokości zadania i złapali sprawcę - powiedziała w rozmowie z Kozaczkiem.