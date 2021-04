TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak POCIESZA Rafała Brzozowskiego po rozstaniu: "Zrobiła na nim ogromne wrażenie"

Dla niektórych obserwatorów polskiego show biznesu zaskoczeniem mógł być niedawny live Rafała Brzozowskiego z udziałem Edyty Górniak. Do tej pory diwa i polski kandydat na Eurowizję znali się jedynie zza kulis festiwali. Przypadkowe spotkania pozwoliły jednak na to, by Edi wyrobiła sobie o Rafale jak najlepsze zdanie.

Edyta, która swój pierwszy międzynarodowy sukces zawdzięcza właśnie wygranej na Eurowizji w 1994 roku, postanowiła zaopiekować się młodszym o jedenaście lat kolegą. Wokalistka zaprosiła go na majówkę do swojego domu w Zakopanem. Jak donosiliśmy na Pudelku, to właśnie tam, pod czujnym okiem artystki, Rafał będzie przygotowywał się do konkursu.

Jak udało nam się ustalić, Edytę i Rafała łączy nie tylko wspólna pasja do muzyki, ale też ogromna sympatia. Piosenkarz po ośmiu latach związku rozstał się niedawno z ukochaną. To Edyta była jedną z pierwszych osób, która postanowiła go pocieszyć.

Relacje się przekształcają. To naturalny ich proces. Najważniejsze, że pozostajecie w życzliwości i przyjaźni. To łagodzi czas transformacji dla obu stron. Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na Twój występ eurowizyjny - napisała w komentarzu pod postem Rafała, w którym poinformował o rozstaniu z narzeczoną Anną.

Zobacz także: Sukcesy Polski na Eurowizji

Nasz informator donosi, że ten miły gest piosenkarki bardzo spodobał się Brzozowskiemu. Postanowił więc nawiązać z nią bliższy kontakt.

Od razu znaleźli wspólny język. Edyta starała się oderwać go od przykrych myśli. Zrobiła na nim ogromne wrażenie. Rafał jest wobec niej dżentelmeński, prawi jej co chwila komplementy. Powiedział jej, że mógłby cały dzień na nią patrzeć - słyszymy.

Piosenkarz z entuzjazmem przyjął zaproszenie Edyty do Zakopanego. Jest licencjonowanym pilotem, dlatego odległość nie stanowi żadnego problemu. Na pokład samolotu weźmie ze sobą specjalną przesyłkę dla Edi od jej przyjaciółki, Joanny Krupy.

W ubiegłym roku Edyta zostawiła w Los Angeles walizkę. Z powodu pandemii nie mogła ściągnąć jej do Polski. Joanna była niedawno w Polsce i przywiozła jej tę walizkę - tłumaczy nasze źródło.

Spodziewaliście się, że Rafał i Edi tak dobrze się dogadują?