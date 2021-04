TYLKO NA PUDELKU: Rafał Brzozowski spędzi majówkę... w górskiej chacie Edyty Górniak! "Będą pracować nad jego piosenką na Eurowizję"

W przypadku Rafała Brzozowskiego ostatnie miesiące obfitowały w życiowe perturbacje. Najpierw los uśmiechnął się do muzyka, gdy Telewizja Polska wyznaczyła go na reprezentanta Polski w tegorocznej edycji Eurowizji, w rezultacie zastępując ubiegłoroczna kandydatkę, Alicję Szemplińską. Decyzja ta nie spodobała się fanom konkursu, którzy jednogłośnie uznali eurowizyjny "hit" Rafała, The Ride, za - delikatnie mówiąc - nieudany.