Edyta Górniak wspomina stan przedzawałowy w Opolu: "Gdyby nie ten rok 2020, to NIE WIEM, CZY BYM PRZEŻYŁA"

Podczas live'a Górniak radziła Brzozowskiemu, by odciął się od negatywnej energii, a przed występem na Eurowizji skupił wyłącznie na sobie i osobach, które będą w jego najbliższym otoczeniu, będą mu sprzyjać i pomagać. Górniak zaprosiła nawet reprezentanta Polski na Eurowizję na warsztaty wokalno - choreograficzne do swego domu w górach.

Zbliżając się do końca rozmowy, Brzozowski zapytał Edytę, czy zdecydowałaby się wystąpić jeszcze raz w konkursie. Edi odparła, że zrobiłaby to na zakończenie kariery. Od słowa do słowa Górniak przeszła do tematu swego zdrowia. Nawiązując do zapaści, jakiej doświadczyła w 2019 roku w Opolu, gdy trafiła do szpitala z podejrzeniem stanu przedzawałowego, piosenkarka wyznała, że przed wybuchem pandemii była w fatalnym stanie.