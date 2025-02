TYLKO NA PUDELKU: Ujawniamy postanowienie sądu ws. widzeń Ostrowskiej-Królikowskiej z wnukiem. Opozda zeznawała zdalnie

Jako babka przecież ona nie traktuje źle swojego wnuka, nie znęca się nad nim, nie ma żadnego powodu by jej tego zabraniać tylko dlatego, że ma konflikt z matką tego wnuka. Co to za absurd? Dziecko nie jest niczyja własnością, w tym matki, jeśli babcia nie stosuje wobec wnuka przemocy, nie przychodzi na spotkania nietrzeźwa, nie stwarza zagrożenia, jest w pełni sił umysłowych to jak można nie pozwolić dziecku mieć babci, widywać jej, budować swojej tożsamości w rodzinie? Gdyby Grażyna zachowywała się niewłasciwie wobec wnuka podnoszono by takie zarzuty, miałaby zakaz zbliżania sie itp. Nic takiego nie ma miejsca. Odcięcie od jednej z babć jest podłe, mściwe, małostkowe. Nie leży w interesie dziecka i nie da się takiego postępowania obronić.