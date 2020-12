TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, O KIM Marina śpiewa w nowej piosence!

Ech 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To rzucanie pieniędzmi w klipie jest okropne. Marina pewnie myśli, że takimi obrazami łatwo demaskuje ludzi, którzy zazdroszczą jej dobrobytu finansowego. A to po prostu zwykły kicz i gloryfikacja materializmu - ale to jej kreacja artystyczna, więc to ona będzie się kojarzyła z tym groteskowym obrazem. Sorry Marina, ale już dawno ludzie pojęli, że pieniądze i skandale to nie wszystko.