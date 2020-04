TYLKO NA PUDELKU: Wojciech Błach komentuje podejrzenia internautów o wychowywanie syna "W DUCHU GENDER": "Bursztyn pomaga przy ZĄBKOWANIU"

To są bursztyny, robione specjalnie dla dzieci, można w to wierzyć lub nie, ale bursztyn naturalny ma swoją energię i na przykład pomaga przy ząbkowaniu dzieciaków , a w późniejszym okresie to wpływa dobrze m.in. na tarczycę. Pamiętam jeszcze, jak moja prababcia stosowała bursztynową terapię. Młody bardzo je lubi, jak mu je raz założyliśmy, to się z nimi nie rozstaje , ma już nawet drugi komplet - tłumaczy aktor w rozmowie z Pudelkiem.

On musi mieć wszystko jak mama, stara się naśladować we wszystkim łącznie, że mówi o sobie w żeńskim rodzaju, a zwracając się do Agi, używa męskiego rodzaju, jego dziecięcy umysł tak sobie wykombinował, że jeden do jeden skopiował to, jak mówi do niego mama. Stąd też podobne paznokcie - wyjaśnia.