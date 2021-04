TYLKO NA PUDELKU: Znajoma Esmeraldy Godlewskiej ujawnia: "To siostra WCIĄGNĘŁA JĄ w ten biznes"

;kuigbhj 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Ja nie wiem czym wy sie burzycie? Dziewczyny widac zostaly wypchniete z domu, w ktorym byla bieda, a one chcialy studiowac, cos osiagnac, byc wyzej spoelcznie niz rodzice. Kobiety z domow w ktorych jest cieplo, rodzice sa troskliwi, dbaja o dziecko, nie musza tak zarabiac. Zrozumcie, ze w wiekszosci kobiety ktore decyduja sie na prostytucje, robia to z biedy. W wiekszosci tak niestety jest, wiec nie wieszajmy psow na nich. Lepiej wam bedzie? Poczujecie sie lepsi przez to? To sie cieszcie, ze nie byliscie do tego zmuszeni sytuacja zyciowa.