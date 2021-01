Uczestnicy "Big Brothera" 20 LAT PÓŹNIEJ: specjalistka od włosów Manuela, wyedukowana Alicja i grający w brazylijskich serialach Grzegorz

W marcu 2019 roku na antenę ponownie zawitał kultowy Big Brother. Choć odnowione show doczekało się dwóch edycji, nie ma wątpliwości, że program nie wzbudza już tyle emocji, co przed laty. Nie da się nie zauważyć, że nowe sezony reality show relacjonującego codzienność zamkniętych w domu Wielkiego Brata osób w dobie internetu nie cieszą się aż takim zainteresowaniem widzów , jak miało to miejsce na początku dwudziestego pierwszego wieku.

Nie ma jednak wątpliwości, że Polaków wciąż ciekawią losy uczestników pierwszego sezonu Big Brothera. Okazja do tego, by przypomnieć o tym, co dzieje się u tych, których oglądaliśmy wiosną 2001 roku, nadarzyła się wraz z nowym rokiem. W 2021 roku mija bowiem 20 lat od wyemitowania pierwszej polskiej edycji show.