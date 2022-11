Uczestnicy Top Model już wiedzą, co single potrafią zmalować!

Program jest dla aspirujących modeli przepustką do show-biznesu i popularności w social mediach, jednak nie możemy zapominać, że mają oni też ogromną szansę na zdobycie pierwszych zleceń w branży i pokazania się w kampaniach największych marek na polskim rynku. Tak było i tym razem.

Uczestnicy wzięli udział w konkurencji, za sprawą której mogli wygrać udział w sesji do kampanii znanej sieci perfumerii – Singles Day Douglas. Aby zdobyć to zlecenie, musieli się wykazać przed obiektywem znanego z wysokich wymagań Marcina Tyszki w sesji pod hasłem "impreza singli", prezentując makijaże wykonane kosmetykami z serii Douglas Collection.

Zobaczcie sami efekty tej imprezowej sesji. Jeżeli macie zamiar świętować nadchodzący Dzień Singla w równie huczny sposób, jak uczestnicy Top Model we współpracy z perfumerią Douglas, możecie skusić się na inspirowane ich wizerunkami makijaże. Podpowiadamy, po które kosmetyki sięgnęli makijażyści, wykonując ich make-upy.

Podstawą udanego makijażu jest oczywiście odpowiednie zadbanie o swoją skórę. W tym celu warto sięgnąć np. po rozjaśniające serum Keys Soulcare, które powstało we współpracy z piosenkarką Alicią Keys. W serii Douglas Collection są też kremy do twarzy Nimya – założycielką tej marki jest Nikkie de Jager znana jako NikkieTutorials, jedna z najpopularniejszych youtuberek urodowych, która zawsze wyrażała siebie poprzez makijaż.

Bez wątpienia przyda się też paletka 35xs marki Morphe – to brand prosto z Los Angeles, który wyznaje ideę selflove i słynie z odważnego podejścia do make-upu. W palecie znajdziecie 35(!) kolorów, zarówno w połyskującym, jak i matowym wydaniu.

Zwieńczeniem będzie mascara oraz pomadki marki Douglas Collection – to najwyższej jakości produkty do makijażu, które jeszcze bardziej przybliżają nas do świata mody.