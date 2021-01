Uczestniczka "Mam talent" z niskorosłością znika z sieci! "MAM, KU*WA, DOSYĆ!"

KoloPatolo 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sadzicie, ze jak karlowatosc zastapicie niskorosloscia to juz jest cacy ? ...to taki sam brak kultury...stygmatyzacja...nie mowi sie epileptyk Stefan, alergik Marian...no, chyba, ze to jedyna cecha wyrozniajaca tego czlowieka...ale jezeli wystarczy byc lgbt i tylko to wystarczy by chciec szacunku ...