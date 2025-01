UFO ŻĄDA HOT DOGÓW Z ŻABKI? Zagadkowe obiekty nad Warszawą! (MAMY ZDJĘCIA!)

Warszawiacy są zszokowani. Tym razem nie chodzi o ceny mieszkań w Śródmieściu, ale o niezwykłe znaki, które pojawiły się na niebie!

Jeden ze świadków podzielił się z redakcją niepokojącymi zdjęciami. Czy to obcy? Jeżeli tak, to co chcą nam przekazać, umieszczając na niebie obiekty, układające się w kształt Hot Doga z Żabki?

"To wyglądało jak Hot Dog. Właśnie kończyłem nagrywać nowy trend, kiedy to się pojawiło. Myślałem, że może to jakiś prank, ale to zachowywało się zupełnie inaczej, jak z nie tego świata". - relacjonował z przejęciem pragnący zachować anonimowość influencer.

Dziwne zjawisko podzieliło Internautów. Dyskusje w komentarzach mnożą tylko wątpliwości.

"To balon meteorologiczny" - grzmi jedna z fanek.

"To z pewnością fejk. Wygląda jak CGI z polskiego filmu" - komentuje inny użytkownik.

"W Warszawie nie tylko korki są kosmiczne" - żartują w komentarzach obserwatorzy.

Co mogą oznaczać dziwne znaki na niebie? Czy mogą być one dowodem na istnienie pozaziemskich cywilizacji? A może to po prostu kolejny viralowy trend?

Materiał sponsorowany przez Żabka

