Ujawniono, jaką kwotę zgarnęli influencerzy za promowanie jazdy komunikacją miejską!

Marcin 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

nie wiem po co tej hejt. Kwota prawie 20000 byla do podziału na 4 osoby, czyli nawet jeśli po równo wyjdzie to mamy kwotę około 5 000. Odejmijcie od tego 23 % VAT i 19% dochodowego plus prowizje dla agencji która darmo tego nie zrobiła , to w efekcie wyjdzie Wam że za to Pani Grażyna , czy inni wzięli pewnie jakieś 1000-2000 do ręki. Co w tej branzy są śmieszne zarobki, gdzie niektórzy za reklamy biorą 30 000 lub wiecej.