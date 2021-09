Internauci DRWIĄ z Grażyny Wolszczak, która... "zaprzyjaźnia się" z komunikacją miejską. "Przejechała choć jeden przystanek?"

Wygląda na to, że polski show biznes właśnie doczekał się kolejnej miłośniczki komunikacji miejskiej. W środę na oficjalnym twitterowym profilu Warszawskiego Transportu Publicznego pojawiły się zdjęcia Grażyny Wolszczak pozującej na tle jednego ze stołecznych autobusów. Jak czytamy, wystrojona w zielony garnitur aktorka postanowiła "zaprzyjaźnić" się z transportem publicznym. Wszystko to okazji obchodzonego 22 września Dnia bez Samochodu.

Ujęcia Wolszczak wdzięczącej się do zdjęcia na tle autobusu niespecjalnie przypadły do gustu internautom. Wielu poważnie wątpiło w to, że aktorka faktycznie zdecyduje się przesiąść do komunikacji miejskiej, uznając tym samym reklamę transportu publicznego za niezbyt trafioną. Zwrócili też uwagę na fakt, że Wolszczak jest twarzą jednej z marek samochodowych.