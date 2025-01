Ukochana Marcina Hakiela korzysta z uciech macierzyństwa, prezentując kolejną fotkę Romea

Możecie sobie mówić co chcecie, a na mnie ta dziewczyna wywiera wrażenie szczerze pozytywnej osoby. Takiej, która sobie po prostu żyje i jest sobą. Chce zrobić dzióbek, to robi. Chce nadać dziecku oryginalne imię, to nadaje. Nie przejmuje się, co sobie ludzie pomyślą, tylko sobie żyje. W tym całym obłudnym światku fałszywych uśmiechów, udawania i kłamstw ona naprawdę nie robi złego wrażenia. Nie zrobiła nikomu nic złego. Poznała faceta, zakochała się. Urodziła synka. Naprawdę nie rozumiem tego waszego hejtu.