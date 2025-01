Dominika Serowska o ŚLUBIE z Marcinem Hakielem: "Nigdy to nie było moje marzenie"

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Para szybko odnalazła wspólny język, a dodatkowo nowa partnerka tancerza dobrze dogaduje się z jego pociechami z byłego małżeństwa.

Relacja Hakiela i Serowskiej rozwija się w najlepsze i niedawno weszła na kolejny poziom. Zakochani powitali na świecie swojego syna Romeo. W nowym Q&A na Instagramie ukochana byłego męża Katarzyny Cichopek zdradziła, jak sobie radzą w nowej rzeczywistości i opowiedziała o planach na przyszłość.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Tak Dominika i Marcin Hakiel zareagowali na pytanie o Cichopek

Dominika Serowska zdradza, jak radzi sobie z opieką nad synem

Dominika Serowska zorganizowała sesję Q&A na Instagramie, podczas której umożliwiła fanom zadawanie pytań na nurtujące ich tematy. Część z nich była ciekawa, jak świeżo upieczona mama radzi sobie z opieką nad synem i znalezieniem czasu dla siebie. Na szczęście razem z Marcinem Hakielem mają ustalone, że zajmują się małym Romeo razem. Oprócz tego mogą liczyć na wsparcie bliskich.

Nie mamy niani. Tak, jak wspominałam wcześniej, młody był u dziadków, u moich rodziców. Natomiast na co dzień to Marcin się nim zajmuje albo razem gdzieś jedziemy - oni idą na spacer, a ja załatwiam, co mam załatwić i potem idziemy coś zjeść albo się przejść. Marcin też jest tatą, więc też się opiekuje młodym, jak ja coś robię. Wydaje mi się, że jest to całkiem normalne - wyjaśniła Dominika Serowska podczas Q&A.

Pojawiło się również pytanie o to, czy Marcin Hakiel myśli o powrocie do "Tańca z Gwiazdami". Jego ukochana trzyma kciuki, że jeśli się tak stanie, ten będzie mógł się spełniać w upragnionej roli jurora.

Życzę Marcinowi, że jeśli wróci kiedykolwiek do "Tańca z Gwiazdami", to miejmy nadzieję, że zasiądzie na krześle jurora i będzie mógł z zupełnie innej perspektywy odczuć ten program. Uważam, że na to zasługuje.

Dominika Serowska o przyszłości z Marcinem Hakielem

Fani byli też ciekawi, gdzie obecnie mieszkają Serowska i Hakiel. Partnerka tancerza zdradziła, że niezmiennie od dłuższego czasu żyją w ich wspólnym domu.

W tym samym, w którym mieszkaliśmy, czyli ani u mnie, ani u Marcina. Mieszkamy w naszym wspólnym domu razem z synkiem - wyjaśniła krótko.

Zapytana o to, czy myśli o zakupie mieszkania, przyznała, że przyszłościowo faktycznie wolałaby zostać w bloku. Jest to dla niej bardzo wygodna opcja.

Jestem fanką mieszkania w bloku. Tak jak większość ludzi chce mieszkać w domach, tak jak ja mieszkałam w domu i chyba jestem bardziej takim mieszczuchem. Lubię miasto, bardziej się odnajduje w mieszkaniu. Może mi się to kiedyś zmieni.

Fani byli również ciekawi, czy partnerka Hakiela myśli o ślubie. Na ten moment nie ma jednoznacznych planów związanych ze zmianą statusu ich związku.

Szczerze mówiąc, nigdy to nie było moje marzenie, żeby wyjść za mąż, też nigdy nie było moim marzeniem, żeby być mamą, a jestem. Marzenia się zmieniają z wiekiem, ale nie jest to jakiś taki mój must have w życiu, żeby założyć tę białą suknię. To by chyba było dla mnie za bardzo stresujące. Wolałabym, żeby to jakoś inaczej wyglądało.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.