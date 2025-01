Dominika Serowska pokazała TWARZ syna!

Aż Dostaję już owsików od tej propagandy broniącej syna pułkownika milicji. Powtarzam, już w Korei Północnej robią to subtelniej niż w uśmiechniętej Polsce. Nie dawajcie na to złamanego grosza - i tak wpłacacie do puchy Owsiaka poprzez wielomilionowe wpłaty z kont spółek państwowych, co jest skandalem, bo właścicielami państwowych spółek jesteśmy my wszyscy. Pod pretekstem pomocy rząd tłoczy kasę w machinę propagandy politycznej Owsiaka. Czy w tym roku znów czekają nas ciekawe billboardy za ok. 20 baniek? Wybory za pasem…