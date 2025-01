Ukochana Marcina Hakiela pochwaliła się nowym zdjęciem syna. Romeo Hakiel skończył już miesiąc

Biedny ten Dzidziulek 😟 Jego infantylna, nieodpowiedzialna (żeby gorzej nie napisać) matka robi z niego pośmiewisko już miesiąc po porodzie! Straszne... To nie jest zabawne... Imienia w połączeniu z nazwiskiem nie komentuję. A jeszcze gorsze jest to, że ona tego nawet nie widzi... Jak to o niej świadczy? 🙄 I co Marcin? Naprawdę tego sobie życzyłeś? Serio o tym marzyłeś? Patrząc na niego śmiem nawet twierdzić, że tak! Dobrali się! Biedne niewinne, niczego nieświadome Dzieciątko... 😥