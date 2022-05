Ukochana ReZigiusza zdradza powód nagłej hospitalizacji. "Badajcie się, u mnie tego zabrakło"

taka_jedna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 39 7 Odpowiedz

U mnie działo się tak, że głowa mnie bolała po lewej stronie, bolało oko, ból nasilał się przy pochylaniu. Od czasu do czasu zamazywał mi się wzrok, po prostu nie był tak ostry jak zwykle (nie noszę okularów), a po jakimś czasie wracał do normy. Najpierw myślałam, że to zatoki, ale w badaniu były czyste. Następnie podejrzewałam migrenę, więc poprosiłam o skierowanie do neurologa, bo nie chciałam brać leków w ciemno, bo jakby było to coś innego, to narażałabym się na niepotrzebne skutki uboczne biorąc leki, które może nawet nie byłyby na to co mi naprawdę jest. W badaniu rezonansem magnetycznym wyszło, że mam budującą się bliznę naczyniopochodną 9 milimetrów w płacie mózgu odpowiedzialnym za wzrok. Czekam na termin u neurologa, ale z tego co czytałam prawdopodobnie coś jest tego przyczyną i muszę znaleźć jaka to choroba, by nie powstawały kolejne ubytki w mózgu. Prawdopodobnie czeka mnie między innymi wizyta u kardiologa, bo serce też może być tego przyczyną. Z tego co zrozumiałam ta blizna, która jest już w mózgu zostanie na zawsze i nic się z nią nie zrobi, jedynie można zapobiegać kolejnym. W tej chwili głowa mnie nie boli już od jakiegoś czasu, a wzrok mam ostry i mam nadzieję, że tak pozostanie i bóle nie wrócą. Czekam na to jak neurolog to wyjaśni.