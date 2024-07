Ukochana Wojtka Goli zaprezentowała się BEZ MAKIJAŻU. Wymownie nawiązała do "afery" o za duże usta (WIDEO)

Ukochana Wojtka Goli pokazała się bez makijażu i wymownie nawiązała do afery o usta

Wygląda jednak na to, że temat ust 20-llatki znów wrócił na tapet. Tym razem za sprawą samej zainteresowanej, która postanowiła zaprezentować się swoim fanom w wersji sauté. Ukochana włodarza federacji Fame MMA opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie, na którym zapozowała bez makijażu oraz dość wymownie nawiązała do wspomnianej afery o jej usta.

Kiedy piszecie o moich ustach - napisała pod nagraniem do utworu Mariah Carey "Obsessed" w którym można usłyszeć wymowny fragment tekstu "Why you so obsessed with me?", czyli w tłumaczeniu "Dlaczego masz taką obsesję na moim punkcie?".