Ulubienice widzów ODCHODZĄ z "Gogglebox" i gorzko przyznają: "Telewizja z nas zrezygnowała". Widzowie w szoku: "To strzał w kolano"

Zmierzamy do was z bardzo ważną wiadomością, a mianowicie - nie zobaczycie już nas w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Tak naprawdę to telewizja z nas zrezygnowała, nie my. Pojawiałyśmy się coraz rzadziej i pomimo naszych przemyśleń stwierdziłyśmy jednak, że nasz czas dobiegł końca. Niektórzy może będą się cieszyć, inni nie. Była to wspaniała przygoda, mogliśmy was poznać. Nie mówimy "żegnaj", a "do zobaczenia" - powiedziały.