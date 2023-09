Urocza Kate Middleton w szykownej stylizacji chichocze podczas wizyty w bazie marynarki wojennej (ZDJĘCIA)

Lara 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No tak, co moze robic kobieta, przyszla krolowa, w bazie marynarki wojennej. I to jeszcze w czasach zagrozenia wywolaniem przez rosje iii wojny swiatowej. Chichotac moze, bo przeciez od powaznych tematow sa mężczyźni. Ile jeszcze roboty do odwalenia, zeby w koncu kobiety zaczeta traktowac normalnie. Wyobrazcie sobie, ze to william pojechal do bazy wojskowej na rozrywki i jemu taką fote cykają.