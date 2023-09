Kate Middleton zaskoczyła NOWĄ FRYZURĄ! (FOTO)

Sarenka 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Piękna kobieta. Mogą sobie złośliwcy mówić co chcą ale urody, klasy, elegancji nikt jej nie odbierze. Wiedziała w co wchodzi i odnalazła się w tym na 100%. Na pewno nie raz płakała w poduszkę bo pomimo luksusów jest to wyjątkowe życie i musi się podporządkować regułom, etykietom, zasadom panującym w rodzinie. Ale świadomie w to wyszła i podporządkowała się. Nie to co amerykańska aktoreczka, która ledwo założyła obrączkę na palec to chciała przewrócić wszystkie zasady do góry nogami i podporządkować sobie królewski dwór pod siebie.