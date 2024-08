Viki Gabor przefarbowała się na BLOND. Fani komplementują: "Ale z ciebie DŻAGA"

Wow 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A ja mam 34 lata i nigdy nie farbowałam włosów. Jak jej się taki kolor podoba, to jej sprawa. Kiedyś można by się oburzać,że 16latka farbuje włosy, dziś już to nikogo nie powinno dziwić, świat się zmienia.