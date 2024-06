16-letnia Viki Gabor zapytana, czy powiększyła usta. "Mówię prawdę, a i tak się CZEPIAJĄ"

Ajj 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Co Was to obchodzi jak się ubiera, jak wygląda. Jej sprawa i jej rodziców. Zdecydowanie ma dziewczyna talent i na tym się trzeba skupić, a nie wylewać wiadro pomyj. Chore czasy nastały, że zamiast skupiać się na muzyce, to skupiamy się na okładce i tematem do dyskusji są jej usta.