Justyna Żyła gra CELEBRYTKĘ w serialu "Szpital": "Znana OSOBOWOŚĆ MEDIALNA i blogerka kulinarna" (FOTO)

Gość 23 min. temu zgłoś do moderacji 22 13 Odpowiedz

Ale po niej jedziecie. Chcielibyście, żeby zniknęła z mediów i najlepiej się w sklepie zatrudniła albo jako sprzątaczka a Piotruś niech robi karierę i małolatę lansuje... no bo facet ma prawo a kobieta ma przyjąć co dostanie i udawać, że jest ok