Warzywa, szampan i ulubione lody - tak wygląda PEDANTYCZNA LODÓWKA Kris Jenner! (FOTO)

Zenada 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A ja świetnie spie w bałaganie, z brudnym zlewem i kilka razy nawet zapomniałam zamknąć drzwi na klatkę. 1 dzień wystarczy mi D zrobienia niesamowitego syfu. Hahaha a jej lodowka to jakaś mroźnia sklepowa, potem wywala wszystkie te jarzyny???? Ja staram się kupić tylko tył ile xjem zeby nic nie wyrzucić ani 1 rzeczy i kupuje bardzo mało. Dawniej mi wszystko gniło. Napewno nie zjadłabym 50gruszek, 5 brokułów, 20 cukiń, 5 sałat i tego wszystkiego co ona ma w lodowce. To chore. Potem wszystko idzie na śmietnik niszczenie świat planety, rolnictwa, energii na taka wielka lodówkę, jej xycie to wielkie marnotrastwo i unicestwianie planety. Powinna mieszkac w lepiance na Bora Bora i zobaczyć vo to ekologia a nie konsumpcjonizm.