Wąsaty Piotr Adamczyk odbiera młodszą o 20 lat małżonkę i dwa psy z lotniska. Prawdziwy dżentelmen? (ZDJĘCIA)

Piotr Adamczyk jest jednym z nielicznych rodzimych aktorów, którym udało się zbudować sobie pozycję za granicą, a nawet przebić w Hollywood . Od przeprowadzki do Los Angeles jego kariera kwitnie, a stan konta rośnie w oczach. Wystarczy choćby wspomnieć, że filmowy "Jan Paweł II" zagrał w produkcjach Disney+, Amazona oraz Apple. Na podbój fabryki snów ruszyła także jego małżonka Karolina Szymczak , za której największe dokonanie za oceanem uznać można póki co epizod w filmie "Babylon" u boku Brada Pitta i Margot Robbie .

Adamczyk i jego młodsza o 20 lat luba układają sobie życie w Kalifornii. Od czasu do czasu odwiedzają jednak ojczyznę, gdzie aktor od 2009 roku ma swoją restaurację. W ramach wizyt w Polsce małżonkom zdarza się pojawić na salonach i pogrzać się w błysku fleszy.

Kilka dni temu para została sfotografowana przez paparazzi, gdy witała się na strefie przylotów w Warszawie po długiej rozłące. Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, gwiazdor osobiście odebrał z lotniska partnerkę, która przybyła do Polski z dwoma pupilami. Zarówno Karolina, jak i Piotr ubrani byli w stylizacje, którymi zapewne nie chcieli przyciągać zbytniej uwagi przechodniów: wąsaty aktor miał na sobie błękitną koszulę, beżowe spodnie, trampki i czapkę z daszkiem, przez co trudno było go rozpoznać. Jego partnerka zdecydowała się na obszerną bluzę, legginsy i sneakersy.