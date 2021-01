Weronika Marczuk świętuje pierwsze urodziny córki: "Wdzięczność z nutą niedowierzania" (FOTO)

Weronika Marczuk stała się rozpoznawalna za sprawą małżeństwa z Cezarym Pazurą , z którym rozwiodła się w 2007 roku. Pochodząca z Ukrainy prawniczka przez lata była regularną bywalczynią ścianek, swego czasu zasiadając nawet w jury You Can Dance. W związku jednak z głośną aferą z zatrzymaniem przez CBA , na kilka dobrych lat wycofała się z show biznesu.

Roczek! Naprawdę minął już rok?! Tak! To pierwsze urodziny Ani. Wow. To oznacza, że od roku jestem już mamą. Od niedawna ogłasza to również w różnych wersjach sama Ania: "Mammma, ma-ma-ma, mamamama, maaaaa, mammmm" - zachwyca się pod zdjęciami z urodzinowym tortem i balonami w tle.

Wielka radość, wdzięczność z nutą niedowierzania i ogromna duma - kontynuuje. To dobre uczucie, gdy niestrudzenie wstajesz (nawet jeśli upadasz wiele razy), gdy masz czyste serce i dobre zamiary, gdy jesteś sobą, potrafisz uwierzyć, że możesz i zrobisz to! - rozwodzi się w obszernym poście.

[...] Urodziny córki dają mi jeszcze jedną refleksję - każdy dzień, miesiąc, rok, to czas na zaczynanie, otwieranie, a nie podsumowywanie i kończenie życia. Nie ma tekstów "teraz, to już z górki", "wszystko, co dobre już było", "w tym wieku, to nie wypada". STOP! Wyrzucamy te frazy do kosza - motywuje swoich obserwatorów spełniona Weronika.