Weronika Rosati chwali się efektami sesji zdjęciowej z CÓRKĄ. Elizabeth rośnie jak na drożdżach

Ostatnie tygodnie to wyjątkowo ważny i stresujący czas w życiu Weroniki Rosati. 7-letnia córeczka aktorki rozpoczęła bowiem edukację szkolną i od września uczęszcza do polskiej szkoły w Los Angeles. Jej mamie zależało na tym, by nauczyła się języka polskiego. Relacja z tak ważnego dnia oczywiście musiała znaleźć się na profilu Rosati na Instagramie, który śledzi ponad 350 tys. osób.