Weronika Rosati uspokaja: córka rozmawia też po polsku. "Z rodziną"

jamm 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dziewczyna ma kilometrowe kompleksy. Mój syn mówi w 3 językach jako native speaker, z czego w domu tylko po polsku. Nie zaszkodziło to 2 pozostaym językom, bo nie miało jak, skoro się w nich uczy i żyje. Dla mnie zapobieganie nabywaniu przez dziecko języka rodzica jest marnowaniem okazji. Nie wiadomo co się komu w życiu kiedy przyda, a też to tak działa, że im więcej języków się zna, tym łatwiej uczyć się kolejnych. Widzę po dziecku, że znając 3 ma o wiele łatwiej w uczeniu się 2 obcych niż średnio. Ale z drugiej strony oczywiście nie ma obowiązku, to jej dziecko może sobie z gadać z córką kaleczonym koreanskim i nie ma co się na nią o to rzucać. Angielskiemu córki jej akcent na pewno nie zaszkodzi. Jeśli chodzi tam do przedszkola, tam mieszka i taki jest plan, że ma żyć w Ameryce to praktycznie byłoby zatrudnić hiszpanskojęzyczną nianię.