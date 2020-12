Weronika Rosati prowadza trzyletnią córkę w obcasach na plażę

Ostatnio Weronika Rosati przeżywała jednak chwile załamania , gdy zaczęła przygotowania do świąt. Była tak obciążona (dosłownie i w przenośni), że paczki z sieciówek sprytnie umieściła na dziecku siedzącym w wózku: Weronika Rosati wozi paczki ze sklepu i narzeka, że już jest umęczona przygotowaniami do świąt: "ZA DUŻO"

Na szczęście Weronika może odreagować chwile stresu na malowniczej plaży. To również ulubione miejsce małej Elli, która, jak wynika z relacji mamy, nawet tam chce się wystroić. Rosati pokazała na Instagramie, że jej trzyletnia córka chodzi na plażę ubrana w strój filmowej Elsy z hitu Kraina lodu - swój ulubiony, jak wynika z Instagrama Weroniki. Oprócz błękitnej tiulowej sukienki strój zawiera... kozaczki do kolana (!) na obcasie - co prawda niskim, ale i tak to chyba niezbyt odpowiednia stylizacja na plażę...