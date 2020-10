Dumna Weronika Rosati wyznaje: "Wychowuję córkę BEZSTRESOWO"

Karo 31 min. temu zgłoś do moderacji 35 1 Odpowiedz

To musi być straszne, być aż tak zakompleksionym, ze na sile wypierać z siebie kraj z którego się pochodzi. Weronika już miała w przeszłości tego typu sytuacje. Oglądałam jakiś filmik z kastingu z nią, na którym mówiła, ze jest Włoszka 😂 Co do nie uczenia dziecka języka, to po prostu robi mu krzywdę. Dwujęzyczne dzieci szybciej się uczą, maja większe zdolności lingwistyczne. Dwujęzyczność to dar, a nie zbędny balast. Poza tym zawsze lepiej coś umieć, niż nie umieć. Sama Weronika za granica grała tylko emigrantki ze wschodu, ze względu na akcent. Bez tego akcentu nie zagrała by nic. Nie chce być złośliwa, ale serio amerykanizowanie dziecka, którego oboje rodzicow to Polacy ( w dodatku mieszkający w Polsce) traci żenada.