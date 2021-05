Wersow POWIĘKSZYŁA biust! Dziewczyna Friza opowiedziała o operacji: "ZWIJAŁAM SIĘ Z BÓLU"

AntyBoob 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jedną bzdurę powiedziała. Nie ma czegoś takiego jak dożywotnie implanty, których nie trzeba wymieniać. Producent daje dożywotnią gwarancję na produkt, co oznacza tylko tyle, że jak produkt się zniszczy, to dostaniesz te "poduszki" gratis, ale nikt za darmo nie operuje. Mówi się, że implanty powinno się wymieniać chyba co 8 lat, bo po takim czasie niby każde ciekną nawet jak tego na usg nie widać. Jeżeli są jakieś komplikacje i trzeba ratować biust i zdrowie, to czekają Was bardzo drogie operacje, często droższe niż pierwsza. Jak będziecie mieć pecha, to zafundujecue sobie problem zdrowotny i finansowy. Jak będziecie mieć szczęście, to teoretycznie i tak po latach powinnyście wymienić. Ostrzegam, bo młoda dziewczyna może sobie uciułać od biedy na wymarzoną operację, ale tu trzeba mieć dużą rezerwę finansową w razie problemów! Dodam, że nie każda dobrze reaguje na implant, czasami rozwija się choroba autoimmunologiczne, objawy niekoniecznie mijają po usunięciu implantu. Znam wiele kobiet, które są zadowolone z biustu, ale pojedyncze takie, które czują się źle tak, że im to życie całkowicie obrzydziło.