Wichura ZDEMOLOWAŁA dom Aleksandry Żuraw! "PŁAKAĆ MI SIĘ CHCE" (ZDJĘCIA)

Bez komentarz... 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Jaaaa pierdziu… niech ona w ogóle nie dodaje tego na story. Przecież to taka fuszerka… kto by chciał tam nocować ? Jak ściany z deski i tylko i wyłącznie z deski cienkiej. Bez żadnego ocieplenia, można tam zamarznąć… z takiej dechy to moi dziadkowie maja szopę na drewno… ludziom to się poprzewracało… zrobiła szopę i wynajmuje i wielce pokrzywdzona… jakby zrobiła jak trzeba to by szopka się nie rozleciała…