Wiktoria Gąsiewska łapie promienie hiszpańskiego słońca. Fani krótko: "OBŁĘDNA figura" (FOTO)

Kamila 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A wy zakończyliście edukację na siódmej klasie i ósmym korytarzu że nie dociera do was że łuszczycę powoduje stres i jest to przypadłość niezaraźliwa? Czy pamiętacie to doskonale tylko macie nadzieję że ja już nie pamiętam i dam się wkręcić w kolejną gownoburzę o niczym?