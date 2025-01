Wiktoria Gąsiewska na zakupach z ukochanym

zgłoś do moderacji

Agnieszka C.

Wychowuję samotnie syna..... schorowanego, któremu pomagam i wspieram.... jeszcze studiuje.....ja z konieczności również buszuję, ale po lesie, żeby ten mój codzienny mozół wytrzymać psychicznie... każdy kto wychowuje samotnie chore dziecko wie o czym mówię ...są dni, że żyje się z konieczności.... ludzie uśmiechajmy się do siebie na ulicy to nic wielkiego, ale dla kogoś kto idzie przytłoczony problemami to jak promyk słońca w bezchmurny dzień......