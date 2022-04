Wiktoria Gąsiewska zaciąga się dymem z e-papierosa, TONĄC W OBJĘCIACH kolegi z planu (ZDJĘCIA)

olka 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No, i zezol znalazł sobie - Nic nadzwydzajny Adam był Super do tego Antka - jak kazdy Antek bedzie z nim kłopot. Bo to tacy sa Antki. A pewnie Adas madry i juz zapomniał o niej. Bo kim ona jest ??? Jeszcze troche a bedzie ZERO.