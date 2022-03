Adam Zdrójkowski PO RAZ PIERWSZY ZDRADZA, jak po rozstaniu wygląda jego relacja z Wiktorią Gąsiewską

Meteorolog 60 min. temu zgłoś do moderacji 122 28 Odpowiedz

Gdyby na Ukrainie wybuchła jedna czy dwie bomby atomowe, to dla nas najbardziej niebezpieczny byłby radioaktywny opad. Ale zsymulowaliśmy dzisiaj na uczelni, co by się stało, gdyby spadło sto głowic nuklearnych na Kijów. Wówczas doszłoby do raptownego globalnego ochłodzenia klimatu o co najmniej 2 stopnie Celsjusza. Klimat stałby się bardziej wilgotny i zimniejszy, co oznaczałoby klęski nieurodzaju przez około 5-7 lat.