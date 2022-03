Włamywacz WDARŁ SIĘ W NOCY do londyńskiej rezydencji Beckhamów. Intruza spłoszył ich 17-letni syn

Rodzina Beckhamów padła ofiarą złodzieja. Włamywacz wtargnął nocą do wartej 40 milionów funtów willi w Londynie. Intruz wszedł do posiadłości, wybijając szybę. Plądrowanie nieruchomości usytuowanej przy Holland Park złodziej zaczął od sypialni mieszczącej się na piętrze.

W tym czasie Victoria Beckham z mężem oraz ich 10-letnia córka Harper spali w swoich sypialniach na parterze. Złodziej został spłoszony przez jednego z synów Beckhama, Cruza. Nastolatek po wieczornym spotkaniu ze znajomymi wrócił do domu, a jego obecność przestraszyła włamywacza. 17-latek natychmiast zaalarmował Davida, który wezwał policję.

Ustalono, że z domu Beckhamów zniknęło kilka tysięcy euro oraz parę przedmiotów, które dla rodziny piłkarza miały wartość sentymentalną. Londyńska policja już wszczęła śledztwo. Tej samej nocy służby porządkowe otrzymały kilka podobnych zgłoszeń o włamaniach w okolicy. Informator The Sun oświadczył, że na nagraniu z monitoringu widać włamywacza wspinającego się przez bramę. Złodziej miał na głowie kominiarkę.

Do tej pory tylko Cruz Beckham wrócił do mediów społecznościowych po incydencie. 17-latek wrzucił na TikToka oraz Stories nowe wideo, nie odniósł się w nim jednak do nocnych wypadków.